Elektroautos: Tesla überholt Porsche beim Marktanteil in Deutschland

Tesla liegt mit fast 26.000 Neuwagen, die das Unternehmen bis Ende Oktober in Deutschland absetzte, bei 1,3 Prozent Marktanteil. Porsche kommt in den ersten zehn Monaten auf lediglich rund 20.000 Fahrzeuge und 1,0 Prozent Marktanteil. Porsche dürfte es damit kaum möglich sein, Tesla in diesem Jahr noch einzuholen. Sollte die neue Tesla-Fabrik in Grünheide wie geplant Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen, dürfte der Absatz in Deutschland weiter steigen und Tesla für Porsche uneinholbar werden.