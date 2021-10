Die Autos sollen den Angaben zufolge binnen der nächsten 14 Monate ausgeliefert werden. Tesla-Limousinen des Typs Model 3 könnten ab Anfang November an Hertz-Standorten in den wichtigsten US-Märkten und Teilen Europas gemietet werden, berichteten die über die Pläne informierten Personen laut Bloomberg. Die Kunden sollen demnach Zugang zu Teslas Schnelllade-Netz haben.



Der Kauf der Fahrzeuge ist die erste große Initiative von Hertz, seit das Unternehmen sein Insolvenzverfahren im Juni abgeschlossen hat. Der Autovermieter war in der Coronakrise in die Insolvenz gerutscht.



Mehr zum Thema: Hohe Nachfrage, knappes Angebot: Deutschlands größtes Mietwagenunternehmen Sixt erwartet kräftige Preissteigerungen – auch, weil die Chipkrise nicht enden will.