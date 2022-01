Elektromobilität in Deutschland Wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur jetzt Fahrt aufnimmt

In Deutschland seien knapp 80 Tankstellen mit Ultraschnellladesäulen ausgestattet. Die sind gerade an zentralen Knotenpunkten oder auf Raststätten wichtig, um die Akkus der Elektroautos schnell laden zu können. Das sieht auch BP selbst so. Ihr selbsterklärtes Ziel: „Der Ladevorgang muss so schnell und unkompliziert wie das Tanken sein.“



Im Dezember 2021 hat BP an den Schnellladesäulen nach eigenen Angaben 24-mal so viele Kilowattstunden verkauft wie im Januar, „obwohl das Netz „nur“ um den Faktor fünf gewachsen ist“, so der Sprecher. Neben den Ladesäulen an den Tankstellen betreibt BP auch Ladepunkte an Firmenstandorten und Parkplätzen von Supermärkten und Schnellrestaurants.