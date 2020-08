Faszination S-Klasse Das Beste oder nichts

Die Verantwortlichen der großen Banken in Frankfurt, die Wirtschaftsbosse in der Industriemetropole Essen wie Berthold Beitz, die Albrecht-Brüder oder das Topmanagement von Siemens, Allianz und Co. in München – alle ließen sich in der Mercedes S-Klasse chauffieren – in RAF-Zeiten oftmals gepanzert und daher dann eher in einem Mercedes 450 SEL.