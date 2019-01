Finanzchef geht Tesla verliert einen wichtigen Stabilitätsanker

„Deepak geht in den Ruhestand“, enthüllte Musk. Was wie eine Fußnote wirkte, ist tatsächlich ein Donnerhall. Die Tesla-Aktie, die bis dahin im nachbörslichen Handel nur wenig nachgegeben hatte, fiel plötzlich um fast fünf Prozent auf unter 300 Dollar.

Deepak Ahuja ist der Finanzchef von Tesla, geschätzt an der Wall Street und ein Stabilitätsanker bei dem oft chaotisch wirkenden Unternehmen. Der gebürtige Inder, der schon Teslas Börsengang erfolgreich organisiert hatte, war bereits 2015 offiziell in den Ruhestand gegangen. Im Februar 2017 ersetzte er dann überraschend seinen ausgeschiedenen Nachfolger Jason Wheeler.