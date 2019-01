Finanzchef geht Tesla verliert einen wichtigen Stabilitätsanker

Wie der schrumpfende Steueranreiz die Nachfrage für das Model 3 in den USA beeinträchtigt hat, darauf wollte Musk nicht genauer eingehen. Aber Tesla räumte in einem Brief an die Aktionäre ein, dass im Weihnachtsquartal etliche Tesla-S- und X-Käufe vorgezogen wurden, weil die Kunden den noch bis Jahresende geltenden vollen Steuerrabatt mitnehmen wollten.