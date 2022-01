Förderung der Wasserstoff-Mobilität Wasserstoff-Autos: Dieser Hyundai-Deal wirft Fragen auf

Da lässt die Meldung vom vergangenen Dienstag um so mehr aufhorchen: Der Leasinganbieter Allane SE, vormals Sixt Leasing, wird 800 Brennstoffzellen-Pkw des Typs Hyundai Nexo in seine Flotte übernehmen. Der Nexo ist bereits seit 2018 auf dem Markt; Hyundai hat im ganzen Jahr 2021 gerade mal 150 davon in Deutschland verkauft, europaweit waren es seit Markteinführung nach eigenen Angaben keine 1000. Nun also 800 auf einmal an nur einen Leasinganbieter?