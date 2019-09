Autofahren „Den Stress beim Fahren machen wir uns größtenteils selbst“

Haben Sie denn einen Vorschlag, wie es besser, realitätsnaher, geregelt werden könnte?

Die technischen Systeme müssten so ausgestattet sein, dass sie in der Außenüberwachung alles erkennen und den Fahrer rechtzeitig warnen und zur Übernahme auffordern. So würde der Fahrer von den Systemen gewarnt und müsste erst dann übernehmen. So wäre er von der Verpflichtung entbunden – wie es jetzt im Gesetz steht – als übermächtiger Beobachter alles innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs im Blick zu haben. Des Weiteren muss herausgefunden werden, welche Grenzen es bei den Nebentätigkeiten gibt. Von so mancher Tätigkeit kann ich mit Sicherheit schneller wieder ans Steuer umswitchen als von anderen. Und manche Beschäftigung wird einen so fesseln, dass eine schnelle Umorientierung zurück an die Fahrzeugsteuerung gar nicht möglich ist. Hier gibt es noch enormen Klärungsbedarf, welche Form der Ablenkung möglich, zulässig, zumutbar ist – und wo Grenzen hermüssen. Auch dürfen wir uns der evidenzbasierten und langjährig bekannten Faktenlage nicht verschließen, wonach Menschen unterschiedlich lange Reaktionszeiten und eine hohe Streubreite bei der Verarbeitung von Informationen aufweisen. Allen Fahrern zu unterstellen, sie könnte gleichgut und stabil auf zum Beispiel. Systemanforderungen zur Übernahme der Fahraufgabe reagieren, sind Wunschdenken und passen nicht zu den verfügbaren Daten aus wissenschaftlichen Studien.