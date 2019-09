Autofahren „Den Stress beim Fahren machen wir uns größtenteils selbst“

Zeigen sich solche Tendenzen beim Autofahren deutlicher als anderswo?

Wenn ich mich mit einer negativen Grundstimmung ins Auto setze und die in der Fahrschule eigentlich gelernte Haltung vergesse – sprich mit Fehlern anderer zu rechnen und selbst so zu fahren, dass niemand anderes in Unfallgefahr geraten kann – und vor allem eigene Ziele im Blick habe, erhöht das die Stress-Anfälligkeit. Ebenso wie unrealistische Planungen meiner Fahrt. Dann habe ich Frustrationserlebnisse im Grunde schon programmiert. Konkret gesagt: Steige ich bereits überfordert ins Auto und merke nach fünf Minuten auch noch, dass wird eng mit meinem Termin, reicht ein kleines Fünkchen weiterer Frustration, um den Organismus auf Stressverarbeitung zu schalten. Unser Gehirn ist in solchen Reizsituationen darauf getrimmt, auf Flucht oder Angriff zu schalten. Blut wird in die Muskulatur gepumpt, die Durchblutung des Magens wird reduziert und unser Gehirn schaltet auf vereinfachte Verhaltensstrukturen. Wir sind nur noch auf einfache Reizmuster programmiert, können deswegen mehrdeutige Verkehrssituationen schlechter interpretieren und gehen schneller hoch, wie man umgangssprachlich sagt.