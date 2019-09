Daimler-Beteiligung Geely steigt bei Flugtaxi-Unternehmen Volocopter ein

Daimler ist bereits seit 2017 an dem Start-Up beteiligt, das helikopterähnliche Flugtaxis mit Elektroantrieb entwickelt. Die Fluggeräte sollen vor allem in stau- und smoggeplagten Megacities unter anderem in China zum Einsatz kommen. „Wir freuen uns zu sehen, dass unsere Partner von Geely in Volocopter investieren“, sagte Daimler-Konzernchef Ola Källenius.