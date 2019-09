Volkswagen-Tochter Porsche erhöht Anteile an E-Autohersteller Rimac

Rimac stellt den 2000 PS starken elektrischen Supersportwagen C Two her, der zu den schnellsten Autos der Welt zählt. Zudem ist das Unternehmen mit rund 550 Mitarbeitern ein Zulieferer von Elektro-Komponenten für große Autohersteller. So liefert Rimac etwa Batterien an den Sportwagenbauer Koenigsegg, an Jaguar und Aston Martin und kooperiert mit der VW-Konzerntochter Seat. Hyundai und Kia haben 80 Millionen in die kroatische Firma investiert und wollen bis 2020 mit Rimac zwei Elektro-Modelle entwickeln. Bei Porsche ist Rimac zunächst als Lieferant von Antriebskomponenten für ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug vorgesehen.