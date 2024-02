Japanischer Autobauer „Es gibt kein Ziel“: Toyotas riskante Wette

Nach seinem Ziel gefragt, sagte Toyoda jedoch: „Es gibt kein Ziel.“ Einem Journalisten antwortete er: „Sie haben mich gefragt, was ich erreichen will und in welchem Zeitraum. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.“ Die Details seiner „Vision“ will der Konzernchef erst im Verlauf dieses Monats nachreichen. Dabei weiß er längst, was schiefgelaufen ist. „Wir haben unsere wichtigen Werte und Prioritäten aus den Augen verloren, weil wir der Skalenexpansion den Vorrang gegeben haben“, erklärte Toyoda und erinnerte an die Krise von 2009/10. Damals übernahm er das Steuer von Toyota, als es zu millionenfachen Rückrufen in den USA kam, verursacht durch Qualitätseinbußen im Zuge der schnell gewachsenen Produktion.