Quartalszahlen Toyota hebt die Prognose an – Aktie zieht an

Die höhere Prognose des Branchenprimus steht im Gegensatz zu den mauen Aussichten vieler Konkurrenten, die vor einem verhaltenen Umsatzwachstum gewarnt und Produktionskürzungen in diesem Jahr wegen der hohen Zinsen und einer nachlassenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) angekündigt haben. Toyota hinkte bisher bei EVs noch hinterher, dürfte aber in diesem Jahr die Konkurrenz übertreffen, was auf die starke Nachfrage nach seinen Hybridfahrzeugen zurückzuführen ist. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert war Toyota mit dem Modell Prius als Pionier der Hybridtechnologie an den Start gegangen.