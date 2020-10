Keimfrei wie beim Profi Wie Sie Ihren Dienstwagen richtig desinfizieren

Zunächst wird nun vom Fahrersitz aus das Cockpit gereinigt. Dabei ist darauf zu achten, auch die Rückseiten von Lenkrad, Schaltern und Griffen abzuwischen. Ein eventuell vorhandenes Touch-Display darf ebenso wenig vergessen werden wie die Motorhaubenentriegelung und die Lenkrad- beziehungsweise Sitzverstellung. Anschließend erweitert man den Arbeitsbereich und reinigt an allen Plätzen Türgriffe und Fensteröffner, den Griff für das Handschuhfach, die Gurtschlösser, die Gurte selbst und die Gurtpeitschen, in die die Verschlüsse einrasten. Im Fond werden zudem soweit vorhanden Aschenbecherdeckel und Mittelkonsole abgewischt. Sind Fingerabdrücke an der Scheibe zu sehen, werden diese auch entfernt.