Kennzahlen Deutsche Autobauer wieder obenauf – Daimler glänzt

Zusammen haben alle drei deutschen Konzerne in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres einen Barmittelzufluss von 13,3 Milliarden Euro verbucht. Daimler allein erzielte laut Bernstein-Analyst Arndt Ellinghorst in diesem Zeitraum fünf Milliarden Euro. Er leitet aus dieser Kernzahl ab, dass die Autobauer sehr wohl in der Lage sind, durch Einsparungen und interne Verbesserungen der Abläufe, Mittel freizuschaufeln, um die Investitionen in die Zukunft zu stemmen: „Der Markt unterschätzt bei weitem die Selbsthilfemöglichkeiten und die Nachhaltigkeit einiger der wichtigsten positiven Ergebnistreiber für traditionelle Autobauer“, schrieb Ellinghorst in einem Kommentar. Daimler, wie die beiden Rivalen auch, wiesen zwar auf die Risiken durch die Pandemie und die Engpässe durch den Chipmangel hin. „Aber seien wir ehrlich, das sind alles temporäre Probleme.“ Wenn überhaupt, werde dies die Anstrengungen zur Verbesserung der Effizienz eher vorantreiben. Auch der Trend zu höheren Preisen werde anhalten.