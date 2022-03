Mobilfunk-Patente Volkswagen knickt bei Mobilfunk-Patenten ein

Es muss Volkswagen schnell klar geworden sein, dass die Chancen vor Gericht klein sind – gerade einmal drei Monate dauerte es zwischen Einreichen der Klage und dem Abschluss des Lizenzvertrags, der die standardessentiellen 4G-Patente von 49 Unternehmen umschließt. Daimler dagegen ließ sich auf Prozesse ein, die länger als zwei Jahre liefen, ehe sie im Dezember die Patente des Avanci-Marktplatzes kauften. Die Prozesskosten liefen in Millionenhöhe. Der Münchner Autobauer BMW dagegen nahm freiwillig als erster eine Avanci-Lizenz – und sparte sich Kosten und Ärger.



„Volkswagen hat mit dem Patentpool Avanci eine betriebswirtschaftlich sinnvolle und pragmatische Lösung erreicht“, so die VW-Pressestelle. „Diese Entscheidung entlastet Volkswagen hinsichtlich der Gerichtsverfahren in einem noch nicht klar definierten Rahmen.“ Volkswagen habe die Avanci-Lösung von Beginn an unterstützt, sehe aber noch Raum für weitere Optimierungen, insbesondere im Hinblick auf faire Optionen für die Lizenzvergabe in der Lieferkette.



