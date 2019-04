Model 3 Der 35.000-Dollar-Tesla wird zum Zombie, aber Musk hat einen Trumpf

Der Unterschied ist allerdings, dass die Kunden das Auto am Ende des Leasings nicht kaufen können. Es soll Bestandteil einer Flotte von autonomen Fahrzeugen werden, mit denen Tesla selber Fahrdienste anbieten will. Das ist ein seit langem gehegter Plan von Musk, mit dem er seinen Vorsprung beim autonomen Fahren ausspielen will.



Mehr noch: Tesla will angeblich sogar seinen Kunden erlauben, ihre Fahrzeuge als Taxi operieren zu lassen. Mit anderen Worten: Musk bastelt an einer Art Uber – allerdings mit weit niedrigeren Kosten. Mit der Strahlkraft seiner Marke könnte er das schaffen.



Noch ist das Zukunftsmusik und davon abhängig, wie Politiker, Behörden und die Öffentlichkeit die Sicherheit von autonomen Fahrzeugen bewerten werden. Aber das gilt nicht nur für Tesla, sondern auch für Uber und andere Marktteilnehmer. Sollten autonome Fahrzeuge doch später auf die Straßen kommen als erwartet, kann Tesla seinen Leasingkunden immer noch gestatten, ihr Fahrzeug doch noch zu erwerben. Das Musk seine Meinung schnell mal ändert hat er hinlänglich bewiesen.



Tesla und Uber sind als Kapitalanlage beide riskant, aber Tesla ist breiter aufgestellt. Solange die Notenbanken die Märkte mit billigem Geld schwemmen, sollte Musk keine Probleme haben, Kapital aufzutreiben.