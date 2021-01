Ökonom Enzo Weber „Eine Dreimannbude wird sich nicht an Tarifverträge binden“

Nimmt der Einfluss der IG Metall dadurch ab?

Seit langem geht die Tarifbindung zurück. Gerade junge Unternehmen nehmen Gewerkschaften oft als langsam und umständlich wahr. Vielen kommt es gar nicht in den Sinn, gewerkschaftliche Bindungen einzugehen. Gerade in Start-ups ist der Kontakt mit den Mitarbeitern einfach, eine gesonderte Interessenvertretung ist selten. Eine Dreimannbude wird sich kaum an einen Tarifvertrag binden. Wächst das Start-up jedoch, können Tarifverträge interessanter werden. Für die Arbeitnehmer ist eine Mitgliedschaft in der IG Metall schon aus sozialen Gründen attraktiv.