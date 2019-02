Nun hat der Multimilliardär, der immer noch als oberster Softwarearchitekt und Verwaltungsratschef von Oracle agiert, offensichtlich einen neuen Seelenverwandten. Im Dezember ist er in den Verwaltungsrat von Tesla eingezogen, nachdem er zuvor eine Milliarde Dollar in den Elektroautobauer investiert hatte. Ob er in dem Gremium aber für die von Aufsichtsbehörden und anderen Aktionären erhoffte strengere Kontrolle sorgt, ist zweifelhaft. Erste Äußerungen deuten in eine andere Richtung: Sein Engagement sehe er als Glaubensbekenntnis für seinen „sehr engen Freund“ Elon Musk, ließ Ellison die Welt wissen.