Pilotcharakter VW und IG Metall beschließen Haustarifvertrag für Car.Software Org

Die CSO hat derzeit rund 4000 Mitarbeiter. Mehr als 2000 Mitarbeiter sind von den Marken Audi, Porsche und VW in die CSO gewechselt, rund 1200 Mitarbeiter kamen von anderen Firmen oder Unternehmensbeteiligungen des VW-Konzerns. Die CSO hat derzeit 750 Entwicklerstellen ausgeschrieben und soll bis Ende des Jahres auf über 5000 Mitarbeiter wachsen. In einigen Jahren soll die CSO, die ihren Sitz in Ingolstadt hat, mehr als 10.000 Mitarbeiter haben und eine der größten Softwarefirmen Deutschlands sein.



Mehr zum Thema: Die Corona-Folgen schmälern bei Volkswagen das Ergebnis erheblich. Nach 2020 soll dennoch ein Milliardengewinn übrig sein.