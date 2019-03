Saarlouis Gewerkschaft kämpft um Ford-Standort

Dazu gehöre, dass der Mittelklasse-Pkw Focus nach seinem geplanten Facelift in 2022 weiter in Saarlouis produziert werden solle: „Dann hätten wir zumindest bis 2024/25 eine Arbeitsplatzgarantie“, sagte Desgranges. Ford hatte Mitte März angekündigt, rund 5000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen zu wollen. Die Stellenstreichungen betreffen sowohl Stammbelegschaft als auch Leiharbeiter. Bundesweit hat Ford etwa 24.000 Mitarbeiter – gut 6000 in Saarlouis, knapp 18.000 in Köln und 200 in Aachen.