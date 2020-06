„Sehr schlechtes zweites Quartal“ erwartet VW peilt weiter operativ positives Jahresergebnis an

Das beschlossene Konjunkturpaket der Bundesregierung nähre für den deutschen Markt die Hoffnung auf eine stärkere Fahrzeug-Nachfrage und somit auf ein besseres zweites Halbjahr, heißt es im Newsletter.



Diess äußerte sich auch darüber, dass immer wieder interne Informationen in Presseberichten auftauchten. Das sei nicht in Ordnung. „Allerdings habe ich in diesem Zusammenhang außerhalb des Manuskripts auch den Aufsichtsrat direkt kritisiert – im Hinblick auf seine Integrität. Diese pauschale Kritik am Aufsichtsrat war falsch. Eine strafrechtliche Anschuldigung, von der die Rede war, entbehrt jeder Grundlage“, sagte Diess. Für seine Äußerungen habe er sich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats von Volkswagen in aller Form entschuldigt.



