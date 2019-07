Tauziehen um Automanager Duesmann Der Mann, der Audi und BMW retten könnte

Trotzdem scheint er auf dem Boden geblieben, so berichten es ihm Nahestehende. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) schrieb mal über ihn, dass er immer noch gerne an Motoren schraube, „nur nicht mehr in öligen Garagen, sondern in seiner Vorstandsvilla. Wenn an einem Prachtexemplar aus seiner Motorradsammlung etwas fehlt, bockt er das Gefährt mitten im Wohnzimmer auf.“ Das Beweisfoto habe er auf dem iPhone. Und auch als Mensch gilt er vielen als bodenständig und Familienmensch. So begleitete er laut FAS seine Tochter an ihrem ersten Schultag, obwohl der auf die Eröffnung der wichtigsten Automesse der Welt gefallen sei, wofür sich traditionell der gesamte Vorstand herausputze.



Jetzt hatte Duesmann schon ein Jahr Auszeit. Er könnte die Monate seinen Hobbys gewidmet haben: Ausdauersport, Wandern, Radfahren. Vielleicht aber hat er sich auch auf höhere Aufgaben vorbereitet: Schließlich könnte er jetzt gleich bei zwei Premiumautobauern viele Probleme lösen – bei Audi oder BMW.