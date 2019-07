„Technik absolut alltagstauglich“ Fehlen dem Wasserstoffauto die Fans?

Bisher kein C02 Vorteil



Klimaschonend ist die Brennstoffzelle derzeit ebenfalls nicht, wenn man die gesamte energetische Verwertungskette, also nicht nur das Auto, sondern auch Herstellung und Transport der Kraftstoffe respektive des Stroms betrachtet. In den meisten Ländern, auch Deutschland, wird Wasserstoff derzeit aus Erdgas (CH4) gespalten, dabei wird sehr viel CO2 frei. So ist die CO2-Bilanz eines Brennstoffzellen-Autos heute nicht nur schlechter als die eines E-Autos, sondern sogar schlechter als die von Dieseln.



Das muss und wird nicht so bleiben. Klimapolitisch ergibt die Brennstoffzelle dann Sinn, wenn der Wasserstoff dafür CO2-neutral hergestellt wird. Technisch ist das Verfahren Power-to-Gas ausgereift: Mit überschüssigem Ökostrom aus Windkraftanlagen könnte man Wasser per Elektrolyse in H2 und Sauerstoff aufspalten, statt die Windräder abzuschalten oder deren Ökostrom für wenig Geld zu exportieren, wenn das deutsche Netz es wegen Frequenzanstiegs bei Überproduktion nicht aufnehmen kann. Kurzfristig erscheint das sinnvoll, denn noch ist der Überschussstrom etwa aus Nordsee-Wind billig, weil die Transportleitungen in den industriellen Süden fehlen. Doch um größere Teile des Verkehrs langfristig mit H2 zu betreiben, wären immense Mengen Wind- und Sonnenstrom erforderlich, der dann nicht dem Strommarkt zur Verfügung stünde.