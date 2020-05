Tesla-Chef Elon Musk wird zum Vorbild für rebellische Geschäftsinhaber

Doch Musk wird von Geschäftsinhabern, die unter Auflagen öffnen wollen und der Meinung sind, die Regierung solle ihnen dies nicht verbieten, weiterhin unterstützt. Dazu gehört Mike Jellison, der sein Fitnessstudio in Arlington (Washington) am Montag wieder öffnete, obwohl dies gegen Bestimmungen des Staates verstößt. „Ich habe gelesen, was er auf Twitter geschrieben hat, und es klingt so als würde er alle richtigen Vorkehrungen treffen“, sagt Jellison über Musk.