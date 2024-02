Tesla Grünheide Diese Arroganz kann sich Deutschland nicht leisten

In diesem Sinn ist nun der Gemeinderat von Grünheide am Zug. Wie gute Eltern sollten die Mitglieder des Gremiums den Bürgern zuhören, sollten überlegen, was sie für sie tun können. Und wenn der Bebauungsplan für den Erweiterungsbau dann irgendwann im Gemeinderat zur Abstimmung steht, sollte das Gremium eine erwachsene Entscheidung treffen: Please in our backyard!



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.