Tesla Musk verfehlt Rekordmarke nur knapp

Welches Ziel kann Musk also für 2021 ausrufen? Geht es in dem Tempo weiter, kann sein Unternehmen in diesem Jahr auf 750.000 Fahrzeuge kommen. Eher 850.000, denn die Produktion in China wird erweitert und in diesem Jahr soll auch Grünheide bei Berlin die Fertigung starten und auch die neue Fabrik in Austin, Texas. Tesla hätte dann vier Werke. Es wird interessant, welche Fabrik als erste eröffnet - zieht Texas trotz späterem Baubeginn an Berlin vorbei? Zuletzt hatte es immer wieder Verzögerungen beim deutschen Werk gegeben.