Tweet über Börsenrückzug US-Börsenaufsicht verklagt Elon Musk

Die SEC beschuldigt Musk, Teslas Aktionäre „wissentlich oder bewusst“ in die Irre geführt zu haben. Während er öffentlich behauptete, einen Deal für einen Börsenabgang in der Tasche zu haben, sei ein solches Vorhaben in Wirklichkeit noch nicht einmal mit potenziellen Geldgebern diskutiert worden. Trotz der allgemeinen Irritation über seine Aussagen habe Musk sich erst deutlich später ausführlicher im Firmenblog geäußert und auch dort keine Klarheit über die Finanzierungsfrage geschaffen. Die Aufseher fordern in der Klage harte Konsequenzen – sie wollen Musk unter anderem richterlich verbieten lassen, weiter börsennotierte Unternehmen zu führen.