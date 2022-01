Überraschender Star der CES Diese Firma steckt hinter BMWs Chamäleon-Farbe

Das auf den Modellnamen „iX Flow“ getaufte Elektrofahrzeug hat viele Millionen winzige Farbkapseln. Je nach Einstellung können entweder weiße oder dunkle Partikel an die Oberfläche der Kapseln gebracht werden – wodurch ein fließender Wechsel der Karosseriefarbe zwischen Weiß und Dunkelgrau möglich wird. Per Knopfdruck oder Smartphone-App könnten Autofahrer so künftig Farbe und Design ihres Fahrzeugs spontan individualisieren. „Ein völlig neues Kapitel in der Personalisierung von Autos“, verspricht ein Werbevideo, das BMW auf der CES gezeigt hat.