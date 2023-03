Ukraine-Krieg Russischer Autobauer Gaz verklagt VW – Zeitpunkt „überrascht“

Ein Gericht in Nischni Nowgorod an der Wolga hat auf eine Klage des früheren VW-Partners Gaz hin das Vermögen des Wolfsburger Autokonzerns in Russland beschlagnahmt. Gaz habe demnach beantragt, die Kündigung des Montagevertrags im dortigen Gemeinschaftswerk für nichtig zu erklären und Volkswagen zu einer Vertragsstrafe von 15,6 Milliarden Rubel (rund 190 Millionen Euro) zu verurteilen, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf die Gerichtsakte. Bei Europas größtem Autobauer hieß es dazu: „Wir sind uns der Forderung von Gaz bewusst und prüfen derzeit die Materialien zu diesem Fall.“ Man gab sich gleichzeitig „überrascht, die Forderungen genau zu diesem Zeitpunkt zu erhalten“.