Umbruch im Aufsichtsrat BASF-Chef Brudermüller wird wohl neuer Mercedes-Chefaufseher werden

Der Österreicher Stefan Pierer folgte schon an diesem Mittwoch auf Sari Baldauf, die sich auf der Hauptversammlung nach 15 Jahren aus dem Aufsichtsrat des Autobauers verabschiedet hat. Ein bisschen Skepsis schwang in seiner Wahl bei den Aktionären mit. Nicht zufällig erreichte kein anderer Punkt auf der Tagesordnung annähernd so viele Nein-Stimmen wie Pierers Wahl in das Mercedes-Kontrollgremium. „Finden Sie nicht auch, dass der Vorschlag eine Zumutung ist?“, hatte ein Aktionär im Voraus gefragt – eben mit Blick auf Pierers Ämterhäufung. Er habe dieses Thema „natürlich mit ihm besprochen“, beschwichtigte Chefkontrolleur Bernd Pischetsrieder. Natürlich sei die Frage wichtig, ob Pierer auch genug Zeit aufwenden werden könne, um seinem Mandat gerecht zu werden. Um das gewährleisten zu können, werde Pierer „im Laufe der nächsten zwölf Monate die Anzahl seiner Mandate reduzieren“.