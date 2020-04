Verkäufer hinter Glas Autohandel in Corona-Zeiten

Nach Wochen, in denen wegen des Virus der Autoverkauf in den Hochglanzhallen der Marken komplett verboten war, geht jetzt der stationäre Handel in fast allen Bundesländern wieder los. Doch Auto-Fans werden sich genau wie die Verkäufer an eine völlig andere Welt gewöhnen müssen - den Berater hinter Glas zum Beispiel. Wenn in der letzten Aprilwoche die Showrooms wieder ihre Türen öffnen, müssen bei vielen Händlern die Verkäufer nämlich so abgekapselt hinter Plexiglas-Wänden sitzen wie an vielen Supermarktkassen. Ein Toyota-Händler im Rheinland etwa hat das in den vergangenen Wochen bereits geübt, als der einzig anwesende Verkäufer per Mail, Chat und Telefon mit den Kunden Kontakt gehalten hat. Von den Kollegen in der Werkstatt war er da schon durch den Rundumschutz abgeschottet – und so ist das seit Montag auch gegenüber den ersten Kunden, die sich dort ein Auto anschauen wollen.