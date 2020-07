Vorschriften nicht erfüllt Durch neue Abgasregeln droht ein Verkaufsstopp für Autos

Laut ACEA waren Anfang Juni EU-weit noch 637.218 Fahrzeuge in den Lagern der Branche, die die neuen Vorschriften nicht erfüllen – davon 110.000 in Deutschland. Der Bestand hatte sich auch aufgebaut, weil Autohändler lange geschlossen hatten und der Absatz wegen Corona eingebrochen ist. Laut ACEA belegten die Zahlen die „Schwere des Problems“. ACEA hat deswegen kürzlich einen Brandbrief an EU-Kommissar Thierry Breton geschrieben und um sechs Monate Aufschub bei der Umstellung gebeten. Zusätzlich zu dem ohnehin bestehenden Vorrat würden europäische Autobauer die Produktion wieder hochfahren, um Jobs zu erhalten. Ohne Aufschub hätten sie die Wahl zwischen dem Lagern neu produzierter Autos bis zum Abschluss des Genehmigungsverfahrens und der Einstellung der Produktion. Es sei klar, dass sich die zweite Option negativ auf die Mitarbeiter von Autobauern und Zulieferern auswirke, heißt es im Brief. Einem Kommissionsinsider zufolge bewertet die Kommission den Antrag derzeit. Man habe der Branche jedoch schon klargemacht, dass regulatorische Flexibilität keinesfalls Umweltambitionen der Europäischen Union verzögern dürfe.