Wohl auch wegen dieser Bedeutung hat es sich Diess nicht nehmen lassen, doch noch selbst auf der Bühne zu sprechen. „China ist unser zweites Zuhause“, sagte der neue VW-Chef. Rund 13 Prozent Marktanteil hat Volkswagen in China – noch vor General Motors und Honda. Doch es dürfte für VW gern noch mehr sein. „ Mit unserer SUV-Offensive sind wir zuversichtlich, dass wir auch 2018 in China profitabel wachsen können“, sagte Diess.

Der Erfolg in China hat viele Gründe – die für einen ausländischen Autobauer lange Präsenz in China zum Beispiel. Seit 1986 bauen die Wolfsburger in der Volksrepublik Autos, viele Konkurrenten haben erst in den Neunzigerjahren oder noch später ihre ersten Fabriken eröffnet.