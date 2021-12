VW-Chef Herbert Diess soll im Vorstand Verantwortung für Software-Tochter Cariad übernehmen

Volkswagen-Chef Herbert Diess soll im Konzernvorstand die Verantwortung für die Software-Tochter Cariad übernehmen. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Kreisen des Konzerns. In der 2020 gegründeten Cariad, die vom früheren BMW-Manager Dirk Hilgenberg geleitet wird, bündelt der Konzern die Softwareaktivitäten von VW, Porsche, Audi sowie von zugekauften Unternehmen. Weil Cariad eine Schlüsselfunktion für den Konzern hat, der Aufbau des Unternehmens sich aber schwieriger gestaltet als angenommen, soll Diess nach dem Willen des Aufsichtsratspräsidiums persönlich die Verantwortung tragen. Die Personalie soll in der morgigen Aufsichtsratssitzung beschlossen werden. Dass Diess im Konzern bleibt, gilt als sehr wahrscheinlich. Es gibt nach aktueller Tagesordnung der Sitzung keinen Abwahlantrag des Betriebsrats.



Mehr zum Thema: Es mehren sich die Anzeichen, dass Herbert Diess seinen Job als Volkswagen-Chef behält. Gut so, denn alles andere wäre fatal.