Also musste ein neuer Name her. Und was macht man heutzutage, wenn man einen neuen Namen braucht? Man schnitzt sich etwas aus der Schnittmenge von „noch frei im Markenregister“, „klingt gut“ und „Assoziation stimmt“.



So ist auch damals die Kindermarke Toggo entstanden. Aus dem sperrigen Super RTL war nicht viel Kindliches zu machen, also sollte halt eine Namensagentur ran.



Eine Namensagentur schmeißt bei solchen Aufträgen dann den Generator an, schießt die besten Ergebnisse durch die Marktforschung, redet den Mitarbeitern des Auftraggebers die Enttäuschung über den Gaga-Namen noch eben schnell aus und fertig.