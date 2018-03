Zukunft von Opel: Was PSA-Chef Tavares mit Opel vorhat

Die Verunsicherung bei den Opelanern ist groß, nicht nur im Stammwerk am Main, sondern auch an Standorten wie dem thüringischen Eisenach und dem Motorenwerk in Kaiserslautern. Im Gegensatz zu den französischen Marken Peugeot, Citroen und DS hat Opel im vergangenen Jahr einen Verlust eingefahren – und Opel-Chef Michael Lohscheller kündigte schon einmal an, dass es so nicht weitergehen könne. Mit einheitlicher Plattform-Technik sollen die Kosten runter, doch wie soll sich dann Opel noch von einem Citroen unterscheiden? Für Tavares muss Opel erst einmal wieder zu sich selbst finden und außerhalb des GM-Imperiums definieren, was Opel künftig verkörpern will. „Ich bin zu alt, um Ihnen Anweisungen zu geben, wofür die Marke stehen soll“, sagt Tavares. „Ich stelle nur Fragen. Die Entscheidungen muss Opel selbst treffen.“ Vor zwei Monaten sei dieser Prozess gestartet. Bis Ende des Jahres soll dann eine Art Handbuch stehen, mit der Mitarbeiter und Händler auf das „neue“ Opel eingestimmt werden können.