Alexander Wynaendts Der neue Aufsichtsratschef der Deutschen Bank verspielt seinen Kredit

Obendrein spricht de Sanctis kein Deutsch. Natürlich sollten (und müssen) im Vorstand eines deutschen Konzerns Manager sitzen, die aus anderen Ländern stammen. Deutsch ist richtigerweise keine Voraussetzung für einen solchen Posten. Bloß: Die Deutsche Bank betreibt ihr Privatkundengeschäft nicht vor allem in Italien oder Spanien, sondern größtenteils in Deutschland. Zumal zum hiesigen Privatkundenbereich auch die biedere Postbank zählt, deren Geschäft dem einer Sparkasse ähnelt. Da muss die Frage schon erlaubt sein, warum Oberaufseher Wynaendts keinen anderen Manager als de Sanctis auftun konnte. Oder wollte.



Zudem irritiert Wynaendts mit einer zweiten Personalrochade: Er kürt nämlich Stefan Simon zum zuständigen Vorstand für das US-Geschäft. Der Posten wird frei, weil die bisherige US-Vorständin, Christiana Riley, in das oberste Führungsgremium der spanischen Bank Santander wechselt. Für Riley ist das ein Aufstieg, weil die Santander größer als die Deutsche Bank ist und sie dort bald sogar den Posten als Vorstandschefin erklimmen könnte (und wohl auch erklimmen will, wie zu hören ist), für den Frankfurter Konzern ist es hingegen ein Verlust. Und dieser wiegt mit Stefan Simon als ihrem Nachfolger noch schwerer. Denn: Simon ist kein Banker. Er ist Anwalt, arbeitete jahrelang für eine Kanzlei, ehe ihn der katarische Großaktionär der Deutschen Bank 2016 in den Aufsichtsrat endsendete. 2020 zog Simon dann sogar in den Vorstand der Bank ein und verantwortet seitdem unter anderem die Rechtsabteilung des Finanzkonzerns. Und diesen Job hat Simon auch ordentlich gemeistert, schildern Insider.