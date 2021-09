Aufregung unter Bankkunden Wer höhere Bankgebühren nicht akzeptiert, riskiert die Kündigung

Banken gerieten damit in Zugzwang. Viele von ihnen müssen Kunden deshalb jetzt um Zustimmung zu ihren aktuellen Gebühren und Konditionen bitten – so auch die ING Deutschland, früher als ING-DiBa bekannt. Das Tochterunternehmen der niederländischen Großbank ING Groep hatte erst im Mai 2020 Kontoführungsgebühren eingeführt, kurz darauf kündigte es einen Negativzins für Kontostände über 50.000 Euro an. In Folge des BGH-Urteils setzte es die Gebühren aus und legte die Strafzinspläne auf Eis. Nun kündigte ING-Deutschland-Chef Nick Jue gegenüber der Nachrichtenagentur dpa an, ab Ende November die Zustimmung „zu unseren geänderten AGB sowie dem Verwahrentgelt“ nachträglich einzuholen. Man werde „alles machen, um die Zustimmung der Kunden zu bekommen.“ Und: „Bei Kunden, die nicht zustimmen, behalten wir uns eine Kündigung der Konten vor.“