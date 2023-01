Banken: EZB lehnt Forderung nach schwächeren Kapitalvorschriften für Banken ab

Die EZB-Bankenaufsicht hat Rufe aus der europäischen Bankenbranche nach einer Abmilderung der Kapitalvorschriften zur Ankurbelung der Kreditvergabe eine Absage erteilt. Europäische Banken sollten im Vergleich mit Instituten in den USA in diesem Punkt nicht benachteiligt werden, argumentierte eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des Europäischen Bankenverbands (EBF) und der Beraterfirma Oliver Wyman.