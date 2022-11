Banken: Insider: Morgan Stanley plant Stellenabbau

Bei der US-Investmentbank Morgan Stanley steht Insidern zufolge in den kommenden Wochen voraussichtlich ein Stellenabbau bevor. Im asiatisch-pazifischen Raum habe die Bank eine Liste von Mitarbeitern erstellt, die als überflüssig angesehen würden und hauptsächlich aus Teams stammten, die sich auf das China-Geschäft konzentrierten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von drei mit der Sache vertrauten Personen. Ein Teil der Entlassungen werde die Kapitalmarktteams in Hongkong und auf dem chinesischen Festland betreffen, der Rest werde voraussichtlich aus anderen Bereichen kommen, deren Schwerpunkt auf dem Geschäft in China liege.