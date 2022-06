Banken: Schweiz hebt Liquiditätsanforderungen für Großbanken an

Die Behörden gingen davon aus, dass die aktuelle Liquiditätsausstattung der Institute die neuen Anforderungen weitestgehend decke. Entsprechend dürften sich die zusätzlichen Liquiditätskosten in Grenzen halten, wie es weiter hieß. Die Änderung der Liquiditätsverordnung trete am 1. Juli 2022 in Kraft.