Bankenkrise: Notenbanken fahren Stützungsaktion zur Dollar-Versorgung wieder zurück

Die großen Notenbanken sehen nach dem Abklingen der Turbulenzen in der Bankenbranche keine Notwendigkeit mehr, die Dollar-Versorgung der Finanzwirtschaft mit außergewöhnlichen Schritten zu stützen. Die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Notenbanken der USA, Japans, Großbritanniens, der Schweiz und Kanadas beschlossen, ihre Dollar-Kreditgeschäfte mit siebentägiger Laufzeit bald wieder wöchentlich anstatt wie zuletzt täglich abzuhalten, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte.