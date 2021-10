Verwahrentgelte haben ihren Ursprung in der Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Deutsche Banken müssen Verwahrentgelte an die EZB zahlen und geben diese Gebühren wiederrum als Negativzinsen an ihre Kunden weiter. Mittlerweile haben eine Vielzahl von Geldinstituten Verwahrentgelte eingeführt. Obwohl insbesondere Anleger mit hohen Geldeinlagen betroffen sind, verlangen einige Banken inzwischen schon Verwahrentgelte ab Beträgen von 5000€. In der Regel betragen Negativzinsen bis zu -1 Prozent. Geldinstitute bieten ihren Kunden generell Investitionsmöglichkeiten als alternative Geldanlagen an. Die Zahl der Banken, die Verwahrentgelte verlangen, steigt immer weiter an und mehr als die Hälfte der Verbraucher (61 Prozent) befürchtet mittlerweile, dass letztendlich alle Bankinstitute Negativzinsen verlangen werden.