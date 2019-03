May droht weitere Niederlage „Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht“

May hatte am Montag mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einem abendlichen Treffen in Straßburg Änderungen an dem Deal vereinbart. Die Bundesregierung begrüßte die Zugeständnisse an London. „Wir unterstützen diesen Schritt ausdrücklich“, sagte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. „Wir haben uns Mühe gegeben, auf die britischen Befindlichkeiten und auf die britischen Wünsche und auf die britischen Sorgen einzugehen.“