Chinesischer Großaktionär HNA angeblich vor Ausstieg bei Deutscher Bank

Zudem stand die Frage im Raum, ob sich HNA angesichts zahlreicher Übernahmen und Beteiligungen in diversen Branchen nicht übernommen habe. Aufseher fragten danach, wie sich der vor allem in der Touristik und Luftfahrt engagierte Konzern eigentlich finanziert und wer bei ihm die Fäden in der Hand hält.