Commerzbank und Deutsche Bank Cerberus möglicherweise offen für Fusion

Cerberus zählt bei der Deutschen Bank und der Commerzbank jeweils zu den größten Aktionären. Cerberus war im Herbst 2017 mit drei Prozent bei der Deutschen Bank eingestiegen. An der Commerzbank halten die Amerikaner seit dem Sommer 2017 einen Anteil von fünf Prozent. Mit den Beteiligungen an den beiden Geldhäusern hat der erfolgsverwöhnte Investor bisher wenig Freude, der Aktienkurs der Deutschen Bank hat sich seit dem Cerberus-Einstieg etwa halbiert. Auch die Neuigkeiten konnten die gebeutelten Titel am Mittwoch nicht beflügeln, kurz nach Handelseröffnung notierten die Deutsche-Bank-Aktien 0,4 Prozent im Minus. Die Commerzbank-Papiere legten 0,3 Prozent zu.