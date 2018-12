 Compliance bei der Deutschen Bank: Fern von Glanz und Gloria

Gerade in der Finanzbranche haben die Geschäftsprozesse heute eine Komplexität und Tragweite erreicht, die weder durch Einzelne noch durch eine Abteilung wirklich handhabbar sind. Stattdessen müssen standardisierte Prozesse durch standardisierte Abläufe gesteuert werden. Alles, was nachweisbar nicht dem Tagesgeschäft entspricht, ist auffällig. Bei richtiger Handhabung schließt das ein Versagen des internen Kontrollsystems aus. Denn mit Computern und Software kann man nicht verhandeln. Damit Compliance wirklich funktioniert, braucht es außerdem eine angstfreie, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, eine schonungslose Anwendung des minimal erforderlichen Vier-Augen-Prinzips sowie eine transparente, gerichtsfeste Dokumentation. All das folgt einer einfachen Regel: Was transparent ist, ist compliant. Was nicht transparent ist, ist auch nicht compliant. Sichere und dadurch belastbare Geschäftsprozesse gelingen ausschließlich durch eine proaktive Steuerung im laufenden Verfahren. In diesem Sinne kann Compliance einen wirtschaftlich messbaren Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Nachträgliche Kontrollen und Prüfungen setzen immer einen „Tick“ zu spät an. Es liegt ein offensichtliches Miss-, ja sogar Unverständnis von Regeltreue vor. Darin liegt das eigentliche Grundübel, welches die Bank bereinigen muss.