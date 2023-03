Credit Suisse Milliardenkredit der SNB beruhigt Märkte

Der Zusammenbruch im Silicon Valley setzt speziell kleine Banken unter Druck, deren Einlagen unversichert sind.

Die amerikanischen Börsenbetreiber hatten am Montag gerade ihre Märkte eröffnet, da war für die First Republic Bank auch schon Schluss. Der Aktienkurs der Regionalbank aus San Francisco rauschte um 67 Prozent in den Keller; der Handel mit den Aktien des Kreditinstituts wurde vorübergehend eingestellt. Dabei hatte sich das Management alle Mühe gegeben, um die Talfahrt zu verhindern, sich noch am Sonntag bei JP Morgan Chase den Zugriff auf 70 Milliarden frische Dollar gesichert – und in einem Statement auf seine robuste Liquidität und Kapitalausstattung verwiesen. Die Anleger konnte das nicht überzeugen. First Republic stürzte ab. Auch andere US-Regionalbanken gerieten schwer unter Druck.