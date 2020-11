Creditreform-Prognose Insolvenzen sinken 2020 auf niedrigsten Stand seit mehr als 25 Jahren

Niering sieht in den Hilfsmaßnahmen der Politik einen Paradigmenwechsel: „Wo früher die staatliche Unterstützung für Krisenunternehmen eher die Ausnahme war, so ist sie heute die Regel – nicht nur im Einzelfall, sondern massenhaft.“ Ob es im kommenden Jahr mehr Insolvenzen geben werde sei vor allem davon abhängig, wie Bund und Länder die weiteren Unterstützungsmaßnahmen gestalten, so Niering. Jedoch gebe es Branchen, die besonders stark unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden. Die Touristik- und Eventbranche, die Gastronomie und der stationäre Einzelhandel müssten nicht nur mit den Einschränkungen umgehen, sondern sich auch auf ein verändertes Konsumentenverhalten einstellen. „Dies kann nicht mit staatlichen Mitteln aufgefangen werden“, so Niering. „In diesen Branchen werden wohl Insolvenzen unvermeidlich sein.“



